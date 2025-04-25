ترامب: لست أمزح بشأن جعل كندا الولاية رقم 51



(وكالات)

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع مجلة "تايم" الأمريكية، عن رؤى توسعية لإدارته فيما يخص عدة مناطق، مؤكدًا أنه لا يمزح بشأن ضم كندا إلى الولايات المتحدة، لتصبح الولاية رقم 51.

كما اعتبر الرئيس الجمهوري، أن جرينلاند التابعة للدنمارك تمثل أولوية استراتيجية للأمن القومي، وذلك في إطار نظرته التوسعية.

وفي رده على سؤال حول ما إذا كان يسعى إلى توسيع "الإمبراطورية الأمريكية" عبر أفكار مثل شراء جرينلاند أو السيطرة على قناة بنما، قال ترامب: "في الواقع، لا، لست أمزح". وأضاف: "إذا توفرت الفرصة المناسبة، نعم، سأفكر في الأمر".

وأوضح ترامب، أن ضم جرينلاند يمثل أهمية للأمن القومي والدولي، بينما هاجم العلاقة الاقتصادية مع كندا، مدعيًا أن بلاده "تخسر ما بين 200 و250 مليار دولار سنويًا" لدعمها، بما يشمل الجوانب العسكرية والاقتصادية، على حد زعمه.

وقال ترامب: "لا نحتاج لسيارات كندا، ولا لخشبها، ولا لطاقتها... وأعتقد أن الحل الوحيد المنطقي هو أن تصبح كندا ولاية أمريكية".

وصرح، ترامب أن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو لم يقدم إجابة مرضية على تساؤلاته بشأن هذه الخسائر التي يزعم أن الولايات المتحدة تخسرها جراء دعم كندا، قائلاً: "سألته: هل من المعقول أن تجعل دولة أخرى استمرار بلدك ممكنًا؟ ولم يجبني".

كما لم يبد ترامب ممانعة خلال المقابلة في أن يُذكره التاريخ كرئيس وسّع حدود بلاده، قائلاً باقتضاب: "لن أمانع".