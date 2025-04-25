مسؤول حوثي يدين قصف حي قرب صنعاء القديمة المدرجة بقائمة اليونسكو

صنعاء- (د ب أ)

أدان مسؤول تابع لجماعة الحوثيين في اليمن، اليوم الجمعة، استهداف حي وسوق شعبي، يقع بالقرب من مدينة صنعاء القديمة المدرجة على قائمة التراث العالمي لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو".

وقال أحمد الحماسي، مدير الهيئة العامة للآثار والمتاحف في صنعاء، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية(د ب أ)، "إن القصف الذي استهدف حي وسوق وفرة الشعبي بمديرية شعوب، الأحد الماضي، تسبب في تصدع جدران عدد من المنازل في صنعاء القديمة وتدمير بعض النوافذ".

وأشار إلى أن "استمرار القصف من قبل طيران العدوان الأمريكي قد يؤدي إلى تدمير المنازل والممتلكات في صنعاء القديمة مع مرور الوقت".

وأضاف، بأن "المواقع الأثرية في البلاد، هي ملكاً لليمن كاملاً وليست ملكاً لطرف سياسي واحد ولا لها صلة بالصراعات السياسية والحروب".

وشدد بالقول على أن"استهداف الأحياء المدنية والمواقع الأثرية والأسواق غير مقبول، و تعد جريمة حرب محرمة في القانون الدولي".

وناشد الحماسي، المجتمع الدولي ومنظمة اليونسكو، بسرعة التدخل لوقف هذه "الانتهاكات".

ويوم الأحد الماضي، أعلن الحوثيون، عن مقتل 12 شخصاً واصابة 30 اخرين، "جراء قصف أمريكي استهدف حي وسوق فروة في مديرية شعوب، شمالي صنعاء".

ورداً على ذلك، قال الجيش الأمريكي، امس الخميس، إن الانفجار الذي وقع يوم الأحد، بالقرب من موقع مدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي في العاصمة صنعاء"نجم عن صاروخ حوثي وليس غارة جوية أمريكية".

وصرح متحدث باسم القيادة المركزية الأميركية، بأن الأضرار والخسائر التي تحدث عنها مسؤولون حوثيون "وقعت على الأرجح"، لكنها لم تكن ناجمة عن هجوم أمريكي".

وأضاف"أن أقرب ضربة أمريكية في تلك الليلة كانت على بعد أكثر من خمسة كيلومترات منه".

ويبعد "حي فروة الشعبي" الواقع في مديرية شعوب أكبر مديريات صنعاء، عن مدينة صنعاء القديمة بحوالي 5ر1 كيلومترات.

وكان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن، قد نشروا مشاهد توثق "إنطلاق صاروخ من قرب جبل عطان (جنوباً) باتجاه مديرية شعوب(شمالاً)، قالوا إنه مقذوف حوثي".

وتحوي مدينة صنعاء القديمة المسورة، العديد من المباني والأسواق والمساجد القديمة التي يعود تاريخ بناءها إلى ما يزيد عن ألفي و500عام ، وفقا لمنظمة اليونسكو.