مقتل أربعة جنود بجنوب غرب باكستان إثر انفجار لغم قرب مركبة كانوا يستقلونها

كويتا (باكستان)- (أ ب)

ذكرت الشرطة الباكستانية أن لغما قويا انفجر على جانب الطريق قرب مركبة تقل أفراد أمن في منطقة جنوب غربي باكستان المضطربة اليوم الجمعة، مما أسفر عن مقتل أربعة جنود وإصابة ثلاثة آخرين.

وقال نافيد أحمد، قائد الشرطة المحلية إن الهجوم وقع في كويتا، عاصمة إقليم بلوشستان.

ولم تعلن أي مجموعة مسؤوليتها عن الانفجار، لكن يشتبه في تورط الانفصاليين البلوش العرقيين فيه، حيث إنهم كثيرا ما يستهدفون قوات الأمن والمدنيين في المنطقة فضلا عن أرجاء أخرى من البلاد.

وأدان وزير الداخلية محسن نقوي التفجير في بيان وقدم تعازيه في قوات الأمن.