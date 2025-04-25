أنقرة تعلن إنشاء مركز عمليات مشترك مع دمشق

(وكالات)

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، عن إنشاء مركز عمليات مشترك مع دمشق، استجابة لطلب من "الحكومة السورية الجديدة" وبناء على تفاهمات تم التوصل إليها مع عدد من الدول الإقليمية، في مقدمتها العراق ولبنان والأردن.

وكشفت صحيفة "زمان" التركية أن هذا الإعلان يمثل علامة فارقة في مسار التقارب بين أنقرة ودمشق، بعد سقوط النظام السوري السابق.

ووفقاً لبيان وزارة الدفاع التركية، فإن الموارد السورية، وفي مقدمتها المنشآت الحيوية مثل سد تشرين، "ملك للشعب السوري"، مشيرة إلى أنها تتابع عن كثب عملية تسليم السد إلى الحكومة الجديدة. ويُعد سد تشرين من أهم المرافق الحيوية على نهر الفرات، وكانت تسيطر عليه قوات مدعومة من التحالف الدولي بقيادة واشنطن.

وذكر البيان أن الحكومة السورية الجديدة قدمت طلبات صريحة للتعاون مع أنقرة في ملفات تتعلق بمكافحة الإرهاب، لا سيما تنظيم "داعش"، الذي لا تزال له جيوب ناشطة في بعض المناطق الحدودية بين سوريا والعراق.

وجاء هذا التطور عقب اجتماع وزاري عقد في العاصمة الأردنية عمّان بتاريخ 9 مارس، بمشاركة وزراء من تركيا وسوريا والعراق ولبنان والأردن. وناقش الاجتماع آليات لتعزيز التعاون الأمني، خاصة في مواجهة الإرهاب وتهريب السلاح والمخدرات.

وأشار البيان التركي إلى أن الاتفاق على إنشاء مركز العمليات جاء نتيجة "تفهم مشترك بين الأطراف"، وأن الاجتماعات الفنية بين الدول الخمس ما تزال جارية لتنفيذ المركز الأمني الموحد على الأرض السورية.