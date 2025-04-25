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أنباء عن مقتل مسؤول عسكري رفيع في هيئة الأركان الروسية

12:46 م الجمعة 25 أبريل 2025

انفجار سيارة - ارشيفية

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(وكالات)

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الجمعة، انفجار سيارة في أحد أحياء مدينة موسكو.

وقالت وزارة الطوارئ، إن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة مزروعة داخل المركبة، مشيرة إلى أن الحادث أسفر عن خسائر بشرية.

وكشفت وسائل إعلامية روسية، نقلاً عن جهات أمنية، عن مقتل مسؤول رفيع في الجيش الروسي جرّاء الانفجار.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن القتيل هو نائب رئيس إدارة العمليات الرئيسية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية.

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انفجار سيارة موسكو عبوة ناسفة الجيش الروسي
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