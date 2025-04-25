إعلان

طبيب فرنسيس: البابا توفي "دون معاناة، في منزله"

12:37 م الجمعة 25 أبريل 2025

البابا فرنسيس بابا الفاتيكان

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

روما- (أ ب)

روى طبيب بابا الفاتيكان فرنسيس اللحظات الأخيرة للبابا في مقابلتين صحفيتين، تم نشرهما أمس الخميس، قائلاً إن البابا كانت عيناه مفتوحتين، لكنه فقد الوعي بعد أن أصيب بوعكة صحية صباح يوم الاثنين الماضي. وأضاف الطبيب: "لقد توفي في منزله دون معاناة".

ونسق الطبيب سيرجيو ألفيري علاج فرنسيس في المستشفى لمدة خمسة أسابيع بسبب الالتهاب الرئوي المزدوج، واستمر في الإشراف على علاج البابا بعد عودة البابا إلى الفاتيكان في 23 مارس لقضاء شهرين من الراحة للسماح له بالتعافي الكامل.

وكان قد تم إبلاغ ألفيري في الساعة الخامسة والنصف صباح يوم الاثنين الماضي من قِبل مساعد الرعاية الصحية لفرنسيس، ماسيميليانو سترابيتي، بأن فرنسيس أُصيب بوعكة صحية ويحتاج إلى نقله إلى المستشفى. وقال الطبيب لصحيفة "كورييري ديلا سيرا" اليومية في ميلانو بأنه وصل بعد ذلك بـ 20 دقيقة.

ونقلت صحيفة كورييري عن ألفيري قوله: "دخلتُ غرفته، وكانت عيناه مفتوحتين. لاحظتُ أنه لا يعاني من مشاكل تنفسية، فحاولتُ التواصل معه لكنه لم يرد ، مضيفًا أن رئتيه كانتا نظيفتين وأنه يتلقى أكسجينًا إضافيًا. "كما أنه لم يستجب للمحفزات، حتى المؤلمة منها. في تلك اللحظة، أدركتُ أنه لم يعد هناك ما أفعله. كان في غيبوبة"".

وقال ألفيري إن نقل البابا فرنسيس إلى مستشفى جيميلي، حيث عولج من عدوى تنفسية معقدة كادت أن تودي بحياته مرتين، كان محفوفًا بالمخاطر.

وبعد ساعتين من مرضه، توفي البابا متأثرًا بسكتة دماغية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بابا الفاتيكان فرنسيس روما طبيب فرنسيس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

قناة مجانية وتشكيل متوقع.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وصنداونز
السيسي: أرض سيناء من أسس أمننا القومي ولا تقبل المساومة أو التفريط