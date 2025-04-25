طبيب فرنسيس: البابا توفي "دون معاناة، في منزله"

روما- (أ ب)

روى طبيب بابا الفاتيكان فرنسيس اللحظات الأخيرة للبابا في مقابلتين صحفيتين، تم نشرهما أمس الخميس، قائلاً إن البابا كانت عيناه مفتوحتين، لكنه فقد الوعي بعد أن أصيب بوعكة صحية صباح يوم الاثنين الماضي. وأضاف الطبيب: "لقد توفي في منزله دون معاناة".

ونسق الطبيب سيرجيو ألفيري علاج فرنسيس في المستشفى لمدة خمسة أسابيع بسبب الالتهاب الرئوي المزدوج، واستمر في الإشراف على علاج البابا بعد عودة البابا إلى الفاتيكان في 23 مارس لقضاء شهرين من الراحة للسماح له بالتعافي الكامل.

وكان قد تم إبلاغ ألفيري في الساعة الخامسة والنصف صباح يوم الاثنين الماضي من قِبل مساعد الرعاية الصحية لفرنسيس، ماسيميليانو سترابيتي، بأن فرنسيس أُصيب بوعكة صحية ويحتاج إلى نقله إلى المستشفى. وقال الطبيب لصحيفة "كورييري ديلا سيرا" اليومية في ميلانو بأنه وصل بعد ذلك بـ 20 دقيقة.

ونقلت صحيفة كورييري عن ألفيري قوله: "دخلتُ غرفته، وكانت عيناه مفتوحتين. لاحظتُ أنه لا يعاني من مشاكل تنفسية، فحاولتُ التواصل معه لكنه لم يرد ، مضيفًا أن رئتيه كانتا نظيفتين وأنه يتلقى أكسجينًا إضافيًا. "كما أنه لم يستجب للمحفزات، حتى المؤلمة منها. في تلك اللحظة، أدركتُ أنه لم يعد هناك ما أفعله. كان في غيبوبة"".

وقال ألفيري إن نقل البابا فرنسيس إلى مستشفى جيميلي، حيث عولج من عدوى تنفسية معقدة كادت أن تودي بحياته مرتين، كان محفوفًا بالمخاطر.

وبعد ساعتين من مرضه، توفي البابا متأثرًا بسكتة دماغية.