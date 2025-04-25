داخلية الهند تطالب بترحيل جميع الباكستنيين في البلاد

(وكالات)

طالب وزير الداخلية الهندي أميت شاه إلى ترحيل جميع المواطنين الباكستانيين المقيمين في البلاد، وذلك على خلفية التوترات السياسية والأمنية المتلاحقة بين الجارتين، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الهندية "ANI".

وتأتي هذه الدعوة في وقت حساس تشهد فيه العلاقات بين الجارتين النوويتين تصعيدًا ميدانيًا جديدًا، إذ أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الجمعة، بوقوع تبادل لإطلاق النار على طول خط السيطرة الفاصل بين البلدين في إقليم كشمير المتنازع عليه، من دون تسجيل إصابات. ونقلت قناة "NDTV" الهندية عن مصدر عسكري قوله إن "باكستان بدأت مساء الخميس بإطلاق نار من أسلحة خفيفة في بعض المناطق، وقد تم الرد عليها بفعالية".

وجاء التصعيد الأمني الأخير كرد فعل على الهجوم الدموي الذي استهدف حافلة تقل سياحًا في منطقة باهالجام ذات الطبيعة الجبلية الخلابة، والذي اعتُبر الأعنف منذ سنوات في المنطقة. وأسفر الهجوم عن مقتل عدة أشخاص وإصابة 17 آخرين على الأقل.

من جهته، عقد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، أمس الخميس، اجتماعًا طارئًا للجنة الأمن القومي الباكستانية، لمناقشة تداعيات التصريحات الهندية والتطورات على الحدود.

وخلال الاجتماع، أكد شريف أن باكستان ستتخذ "ردًا حازمًا" على التصريحات والمواقف الأخيرة الصادرة من نيودلهي، معتبرًا أن تحميل باكستان مسؤولية الهجوم أمر "غير مقبول".