بعد هجوم كشمير الدامي.. ماذا يحدث بين الهند وباكستان؟

القاهرة- مصراوي:

تشهد الحدود بين الهند وباكستان في إقليم كشمير توترًا متصاعدًا بعد تبادل لإطلاق النار وقع خلال الليل بين قوات البلدين، وذلك بعد ثلاثة أيام فقط من الهجوم الدموي الذي أسفر عن مقتل 26 شخصًا في الشطر الهندي من كشمير، في حادث هو الأكثر حصادًا للأرواح منذ عام 2000.

وأكد سيد أشفق جيلاني، المسؤول الإداري في الشطر الباكستاني من كشمير، لوكالة فرانس برس، أن تبادلًا لإطلاق النار وقع بين موقعين عسكريين في وادي ليبا خلال ساعات الليل، موضحًا أن المدنيين لم يتعرضوا للاستهداف وأن الحياة مستمرة بصورة طبيعية والمدارس لا تزال مفتوحة.

الهجوم الذي وقع في منتجع باهالغام، على بعد 90 كيلومترًا من مدينة سريناغار، نفذه ثلاثة مسلحين على الأقل وأسفر عن مقتل 25 شخصًا من الهند ونيبال، وفق الشرطة الهندية.

وأعلن بيان صادر عن جماعة تسمي نفسها "جبهة المقاومة" (TRF) مسؤوليتها عن الهجوم، ويُعتقد أنها فرع من جماعة "لشكر طيبة" الباكستانية.

وربط البيان هذه الهجمات بمنح آلاف تصاريح الإقامة للهنود، مما يسمح لهم بالعيش والعمل في إقليم كشمير.

وصرح مسؤولون هنود لقناة الجزيرة - شريطة عدم الكشف عن هويتهم- بأنهم يشتبهون في أن 4 مهاجمين شاركوا في الهجوم، اثنان منهم من باكستان، واثنان من الجزء الخاضع للإدارة الهندية من كشمير.

ورغم إعلان "جبهة المقاومة"، فإن نيودلهي وجهت أصابع الاتهام الضمني لإسلام آباد، دون إعلان رسمي، فإن رئيس الوزراء الهندي خرج بخطاب شديد اللهجة متوعدًا بملاحقة المسؤولين "إلى أقاصي الأرض".

وفي خطوة تصعيدية متبادلة، اتخذ الطرفان مجموعة من الإجراءات الدبلوماسية والتجارية التي تشير إلى تصعيد غير مسبوق، منها طرد الدبلوماسيين وتعليق التأشيرات وإغلاق المعابر الحدودية والمجال الجوي.

كما علّقت الهند العمل بمعاهدة تقاسم مياه نهر السند، ما دفع باكستان إلى التلويح باعتبار أي محاولة لوقف تدفق المياه "عملاً حربياً".

وأغلقت الهند المعبر الحدودي البري الرئيسي بين الجارتين، كما خفضت أعداد الدبلوماسيين، بما في ذلك سحب العديد من الموظفين الهنود من إسلام آباد، وإصدار أوامر للباكستانيين بالعودة إلى ديارهم.

كما أعلنت نيودلهي أنها أمرت الملحقين العسكريين الباكستانيين وغيرهم من المسؤولين العسكريين في نيودلهي بالمغادرة في غضون أسبوع، وقالت إن الهند ستسحب أيضا مستشاريها الدفاعي والبحري والجوي من باكستان.

المحلل السياسي برافين دونثي من مجموعة الأزمات الدولية، اعتبر أن هذا التصعيد قد يعيد العلاقات الثنائية إلى أسوأ حالاتها، وسط مخاوف من تحول التوتر إلى نزاع مفتوح، خصوصًا أن الجانبين يمتلكان قدرات نووية وتاريخًا طويلاً من النزاعات حول إقليم كشمير.

في المقابل، نفت باكستان بشدة أي دور لها في الهجوم، مؤكدة التزامها بالسلام، لكن بيان رئيس الوزراء شهباز شريف أشار بوضوح إلى أن بلاده لن تتهاون مع ما وصفه بـ"التهديدات الهندية"، مؤكدة أنها سترد بقوة على أي عمل يعتبر انتهاكًا لمعاهدة نهر السند.