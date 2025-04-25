توتر داخل الجيش الإسرائيلي بسبب ارتفاع عدد الشهداء المدنيين في غزة

وكالات

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت، نقلاً عن مصادر أمنية، عن توتر شديد يسود بين قيادة سلاح الجو الإسرائيلي وقيادة المنطقة الجنوبية، على خلفية الحرب المستمرة على قطاع غزة.

وأفادت المصادر أن أحد أبرز أسباب هذا التوتر هو الارتفاع الكبير في أعداد الشهداء المدنيين نتيجة الغارات الجوية، في ظل غياب التحقيقات الجادة في تلك الحوادث، ما أدى إلى تصاعد الخلافات بين القيادات العسكرية.

ووفقًا لتصريحات مسؤول أمني للصحيفة، فإن الجدل يتمحور حول معايير تحديد "الأهداف المشروعة"، حيث توجد خلافات داخل الجيش بشأن من يُعتبر هدفًا يجب قتله خلال الضربات الجوية، الأمر الذي أثار انقسامات حادة في صفوف القيادة.