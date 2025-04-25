رؤساء الدول والملوك يتوافدون إلى روما لحضور جنازة البابا فرنسيس

(وكالات)

تبدأ اليوم الجمعة، فعاليات وداع البابا فرنسيس، الذي وافته المنية يوم الاثنين الماضي عن عمر ناهز 88 عامًا بعد إصابته بجلطة دماغية. إذ سيصل العديد من رؤساء الدول والملوك إلى العاصمة الإيطالية روما للمشاركة في جنازة البابا الراحل، التي ستُقام في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان.

ويعد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والرئيس الأرجنتيني، خافيير ميلي، من أبرز القادة الذين سيصلون اليوم، وهو اليوم الأخير الذي سيعرض فيه جثمان البابا في كاتدرائية القديس بطرس، قبل أن يتم إغلاق النعش استعدادًا لمراسم الجنازة المقررة يوم السبت. ووفقًا لما أعلنه الفاتيكان، فإن 130 وفدًا دوليًا سيحضرون الجنازة، بما في ذلك 50 رئيس دولة و10 ملوك حاليين.

واصطف عشرات الآلاف من المعزين في طوابير طويلة، لوداع البابا فرنسيس، حيث أمضوا ساعات عدة في انتظار فرصة لتقديم تحياتهم الأخيرة. وقد امتدت ساعات استقبال الزوار في الكاتدرائية إلى ما بعد ساعات الليل بسبب الأعداد الكبيرة التي فاقت التوقعات.

وبحلول مساء الخميس، مر أكثر من 90 ألف شخص أمام نعش البابا المفتوح، الذي وُضع أمام المذبح الرئيسي. وبينما تباينت لحظات الوداع، شارك البعض في الصلاة الصامتة، بينما التقط آخرون الصور للبابا الراحل الذي كان مرتديًا لباسه الأحمر وتاج الأسقف والمسبحة بين يديه.



أما فيما يخص المرحلة التالية بعد وفاة البابا فرنسيس، فقد أكد الفاتيكان أن الكرادلة لن يبدأوا في اجتماعاتهم لاختيار البابا الجديد قبل الخامس من مايو، بعد انتهاء فترة الحداد التي ستستمر لمدة تسعة أيام. وكان 113 من الكرادلة قد اجتمعوا صباح الخميس في روما لمناقشة شؤون الكنيسة، ومن المقرر أن يلتقوا مجددًا يوم الجمعة قبل أن يتوقفوا للراحة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال الكاردينال الإيطالي فرناندو فيلوني في تصريح له الخميس: "نحن في مرحلة التحضير، ولم ندخل بعد في المرحلة المكثفة من عملية الاختيار. الوضع الآن في مرحلة التنظيم."



من المتوقع أن يصل دونالد ترامب، مع السيدة الأولى ميلانيا ترامب اليوم، بعد إغلاق النعش. كما ستتمثل روسيا في الجنازة بوزيرة الثقافة أولجا ليوبيموفا.

وقد أكدت الفاتيكان حضور عدد من الشخصيات الدولية البارزة، من بينهم: الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وزوجته، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والأمير ويليام، وملك إسبانيا فيليبي السادس وزوجته الملكة ليتيسيا، والرئيس الهنجاري فيكتور أوربان، والرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا.