روسيا تعتقل مواطن روماني جمع بيانات عسكرية لحساب كييف

موسكو - (د ب أ)

أفاد مركز العلاقات العامة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الجمعة، بأنه تم اعتقال مواطن روماني قام بجمع بيانات عسكرية بناء على تعليمات من نظام كييف.

وذكر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن مواطنا رومانيا كان يقوم بمهمة من قبل الاستخبارات الأوكرانية لجمع البيانات حول مواقع أنظمة الدفاع الجوي، وتم اعتقاله في مدينة سوتشي، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وجاء في البيان أن "جهاز الأمن الفيدرالي التابع لروسيا الاتحادية في مدينة سوتشي بإقليم كراسنودار اعتقل مواطنا رومانيا، من مواليد عام 2002، متورط في أنشطة استخباراتية لصالح أجهزة الاستخبارات الأوكرانية".

وأثبت التحقيق أنه في صيف عام 2024، قام المتهم، بناء على تعليمات من أجهزة الاستخبارات الأوكرانية، بجمع ونقل معلومات حول مواقع أنظمة الدفاع الجوي الموجودة في سوتشي، وفقا للبيان.

وأضاف البيان أن "إدارة التحقيقات التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في إقليم كراسنودار تحقق في قضية جنائية ضد المعتقل على أساس جريمة بموجب المادة 276 من القانون الجنائي الروسي، وهي "التجسس"".