الأونروا تحذر من تفاقم أزمة الغذاء في غزة

نيويورك - (د ب أ)

حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين (أونروا) من عدم قدرتها على توزيع الإمدادات الغذائية الأساسية في قطاع غزة بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على المساعدات الإنسانية في القطاع.

وقالت أونروا في بيان أمس الخميس: "لم تدخل المساعدات والإمدادات الإنسانية إلى قطاع غزة منذ أكثر من 50 يوما حتى الآن... وذلك بسبب الحصار الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية".

وأضافت: ”نتيجة لذلك، فإن الإمدادات الإنسانية الحيوية، بما في ذلك الغذاء والوقود والمساعدات الطبية واللقاحات للأطفال، تنفد سريعا".

وأكدت أونروا أن إمداداتها من الدقيق قد نفدت ولم يتبق سوى 250 طردا غذائيًا - يحتوي على الأرز والعدس والفاصوليا والزيت والملح والسكر والحليب المجفف والحمص والحلاوة الطحينية والخميرة والأسماك المعلبة - مصمم لتلبية احتياجات أسرة مكونة من خمسة أفراد لمدة أسبوعين.

ودعت كل من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا في بيان مشترك أول أمس الأربعاء إسرائيل بشكل عاجل إلى إنهاء حصارها المفروض منذ أكثر من 50 يومًا على دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

كانت إسرائيل قد انهت وقف إطلاق النار مع حماس يوم 18 مارس الماضي، بشن غارات جوية، قتلت مئات الفلسطينيين بمختلف أنحاء قطاع غزة.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في وقت سابق من الشهر الجاري إن بلاده لا تعتزم استئناف المساعدات الإنسانية لقطاع غزة في هذه المرحلة،وهدد بتوسيع نطاق الهجوم الإسرائيلي في القطاع "لتطهير المنطقة من الإرهابيين".