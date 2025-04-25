الحوثيون أسقطوا 7 مسيرات أمريكية من طراز ريبر بقيمة 200 مليون دولار

واشنطن- (أ ب)



أسقط المتمردون الحوثيون في اليمن سبع طائرات أمريكية مسيرة من طراز ريبر في أقل من ستة أسابيع، وهي خسارة في الطائرات تزيد قيمتها عن 200 مليون دولار فيما أصبح أغلى تكلفة للبنتاجون في الحملة العسكرية ضد المسلحين المدعومين من إيران.

ووفقا لمسؤولين عسكريين، تم إسقاط ثلاث من تلك المسيرات خلال الأسبوع الماضي- مما يشير إلى تحسن قدرة الحوثيين على استهداف المسيرات التي تحلق فوق اليمن.

وقال المسؤولون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة العمليات العسكرية، إن المسيرات كانت تقوم بطلعات هجومية أو تجري عمليات مراقبة، وقد تحطمت في الماء وعلى الأرض.

يشار إلى أن الولايات المتحدة كثفت هجماتها على الحوثيين، حيث شنت غارات يومية منذ 15 مارس/آذار الماضي، عندما أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحملة جديدة وموسعة. ووعد باستخدام "قوة فتاكة ساحقة" حتى يتوقف الحوثيون عن هجماتهم على الشحن على طول ممر بحري حيوي. ونفذت الولايات المتحدة أكثر من 750 غارة على الحوثيين منذ بدء هذا الجهد الجديد.

وقال مسؤول دفاعي آخر إنه على الرغم من أن النيران المعادية هي السبب المحتمل لفقدان الطائرات المسيرة، إلا أن الحوادث لا تزال قيد التحقيق.

وتبلغ تكلفة المسيرة المتطورة، التي تصنعها شركة جنرال أتوميكس، حوالي 30 مليون دولار لكل منها، وتحلق عموما على ارتفاعات تزيد عن 12100 متر.