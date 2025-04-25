باكستان تغلق أجواءها أمام الهند وتطرد دبلوماسييها وتعلّق التجارة

وكالات

في تصعيد مفاجئ للعلاقات المتوترة بين الجارتين النوويتين، أعلنت باكستان سلسلة من الإجراءات الصارمة ضد الهند، شملت تعليق التجارة، وتقليص التمثيل الدبلوماسي، واعتبار بعض المسؤولين الهنود أشخاصًا غير مرغوب فيهم.

وقالت وكالة "رويترز"، نقلًا عن مصادر رسمية باكستانية، إن الحكومة قررت إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الهندية، وتعليق حركة التجارة مع الهند، بما في ذلك الصادرات والواردات من وإلى أي دولة ثالثة عبر الأراضي الباكستانية.

وفي خطوة دبلوماسية لافتة، أعلنت إسلام آباد أن مستشاري الدفاع الهنود العاملين في المفوضية العليا للهند أشخاص غير مرغوب فيهم، وطالبتهم بمغادرة البلاد قبل نهاية أبريل الجاري. كما قررت باكستان تقليص عدد موظفي المفوضية العليا الهندية في إسلام آباد إلى 30 شخصًا فقط، بدءًا من 30 أبريل.

وبالتزامن، رفضت باكستان إعلان الهند تعليق العمل بمعاهدة مياه نهر السند، وهي الاتفاقية التي تنظّم تقاسم مياه الأنهار المشتركة بين البلدين منذ عام 1960. واعتبرت إسلام آباد أن أي محاولة هندية لانتهاك حقوقها المائية في النهر السفلي ستُعد "عملًا حربيًا".