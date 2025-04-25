المبعوث الأمريكي الخاص ويتكوف سيشارك في محادثات إيران النووية

واشنطن- (د ب أ)

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الخميس، أن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف سيشارك في الجولة القادمة من المفاوضات النووية مع إيران.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة تامي بروس إن ويتكوف سيسافر لحضور اجتماع في سلطنة عمان.

وسيقود المفاوضات الفنية مايكل أنتون، مدير تخطيط السياسات في وزارة الخارجية الأمريكية.

وبعد الجولة الثانية من المفاوضات في روما في نهاية الأسبوع الماضي، اتفق الطرفان على مواصلة المحادثات.

وعقدت مفاوضات على المستوى الفني يوم الأربعاء في العاصمة العمانية مسقط. ويخطط كبار المفاوضين للاجتماع للمرة الثالثة يوم السبت.

وبعد سنوات من الانسحاب من خطة العمل الشاملة المشتركة التاريخية في عام 2018، عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إيران مفاوضات مباشرة بشأن اتفاق نووي جديد الشهر الماضي، في الوقت الذي هدد فيه بعواقب عسكرية إذا لم توافق طهران على تقييد برنامجها النووي المثير للجدل.

وتبادلت الدولتان الاتهامات على مدى عقود.

يشار إلى أن النزاع حول برنامج إيران النووي هو أحد الموضوعات الدائمة في السياسة الدولية.

وتواجه إيران اتهامات بالعمل على صنع أسلحة نووية خاصة بها، وهو ادعاء تنفيه طهران.