إعلان

محتجون بجامعة ييل يلقون زجاجات المياه على وزير إسرائيلي يميني متطرف

10:35 ص الجمعة 25 أبريل 2025

إيتمار بن غفير

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

واشنطن- (أ ب)

أطلق محتجون صيحات استهجان وألقوا زجاجات المياه على وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير الذي تم دعوته لإلقاء كلمة في جامعة ييل الأمريكية.

ويزور الوزير، الذي أدين ثماني مرات لارتكابه جرائم من بينها العنصرية ودعم منظمة إرهابية، أمريكا في رحلة تستغرق أسبوعا للقاء سياسيين وقادة أعمال والجالية اليهودية في الولايات المتحدة.

ووفقا لصحيفة "ييل" الطلابية، تم دعوة بن غفير للتحدث مع مجموعة يهودية غير تابعة رسميا للجامعة.

وقال بن غفير إنه تحدث إلى الطلاب والأساتذة عن دروس الهولوكوست تكريما ليوم ذكرى الهولوكوست، الذي تحتفل به إسرائيل من مساء الأربعاء إلى الخميس. وأضاف "لن يخيفني مثيرو الشغب المعادون للسامية. أنا مستمر في رحلتي المهمة في الولايات المتحدة".

ويشرف بن غفير على قوات الشرطة في إسرائيل وشجع نتنياهو على المضي قدما في الحرب على قطاع غزة ووقف جميع المساعدات الإنسانية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جامعة ييل إيتمار بن غفير وزير الأمن الإسرائيلي منظمة إرهابية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

تطبيق التوقيت الصيفي.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصنداونز
السيسي: الدفاع عن سيناء وكل شبر من أرض الوطن من أسس أمننا القومي ولا تقبل المساومة أو التفريط