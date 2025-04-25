كوريا الشمالية تدين نشر قاذفات أمريكية من طراز "بي-1 بي" في اليابان

سول- (د ب أ)

أدانت كوريا الشمالية اليوم الجمعة نشر الولايات المتحدة قاذفات استراتيجية من طراز بي-1 بي في اليابان، قائلة إن مثل هذا النشر من شأنه أن يشكل تهديدا للأمن في المنطقة.

ونشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الانتقادات في مقال، متهمة واشنطن بنشر قاذفاتها في اليابان لفترة طويلة وتصعيد التوترات في المنطقة إلى مستوى قياسي باستخدام اليابان وكوريا الجنوبية كقواعد أمامية.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه في 15 أبريل/نيسان الجاري، وصلت قوة مهام قاذفات أمريكية، تضم قاذفات بي 1 بي لانسر، وطيارين ومعدات دعم من السرب التاسع للقاذفات التابع للقوات الجوية الأمريكية، إلى قاعدة ميساوا الجوية في اليابان، لتعزيز الاستقرار الإقليمي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وفقًا لقيادة المحيطين الهندي والهادئ. وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها نشر قوة مهام قاذفات تابعة للقوات الجوية الأمريكية في اليابان.

كما نشرت الولايات المتحدة قاذفة من طراز بي 1-بي في كوريا الجنوبية ثلاث مرات حتى الآن هذا العام، بما في ذلك خلال مناورات مشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في منتصف شهر أبريل/نيسان.

وتعتبر القاذفة بي-1 بي لانسر واحدة من ثلاث قاذفات استراتيجية أمريكية، ولديها القدرة على الطيران لمسافة 12 ألف كيلومتر دون توقف بسرعات تفوق سرعة الصوت، وحمل ما يصل إلى 57 طنا من الأسلحة.

واتهمت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الولايات المتحدة بنشر أصولها الاستراتيجية على المدى الطويل وتثبيتها بشكل دائم في عمق منطقة المحيطين الهندي والهادئ، قائلة: "إن هذا يمثل بوضوح تطورا يهدد الأمن الإقليمي".

وقالت الوكالة إن "منطقة آسيا والمحيط الهادئ ليست منطقة هشة حيث يمكن للولايات المتحدة تغيير التوازن كما تشاء باستخدام عدد قليل من القاذفات الاستراتيجية"، محذرة من أن الولايات المتحدة ستواجه "رد فعل عنيف" من شعوب المنطقة بسبب مخططاتها.