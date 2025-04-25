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الجيش الهندي يرد على إطلاق نار من الجانب الباكستاني عند خط السيطرة في كشمير

10:23 ص الجمعة 25 أبريل 2025

الجيش الهندي

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نيودلهي- (د ب أ)

أفادت مصادر عسكرية هندية اليوم الجمعة بأن الجيش الهندي قام بالرد على إطلاق نار من جانب القوات الباكستانية استهدف بعض المواقع الهندية على طول خط السيطرة في جامو وكشمير مساء أمس الخميس.

ويقسم خط السيطرة إقليم كشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان، حيث تدعي كل منهما أحقيتها فيه.

وقالت المصادر لقناة "إن دي تي في" الهندية إن قوات الأمن "ردت بفعالية" على الجيش الباكستاني، وأشاروا إلى عدم وقوع إصابات.

وأضافت المصادر "بدأت باكستان مساء أمس بإطلاق النار من أسلحة خفيفة في بعض المناطق على طول خط السيطرة، وقد تم الرد بفعالية على هذا الهجوم".

يشار إلى أن التوترات قد تصاعدت بين الهند وباكستان عقب هجوم في الشطر الهندي من كشمير ،وأسفر عن مقتل 26 سائحا.

وألقت نيودلهي باللائمة في المذبحة على مجموعة يزعم أنها تعمل من باكستان. وتنفي إسلام أباد هذه المزاعم.
وأمرت الهند وباكستان بطرد مواطني كل دولة من أراضي الأخرى. وأعلنت نيودلهي أنها بصدد تعليق العمل بمعاهدة لتقاسم المياه مع باكستان.

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الجيش الهندي كشمير القوات الباكستانية
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