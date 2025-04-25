الداخلية الألمانية: لم يغادر ألمانيا حتى الآن سوى عدد قليل من السوريين

برلين- (د ب أ)

انخفض عدد السوريين المقيمين في ألمانيا بشكل طفيف في الآونة الأخيرة، لكن السبب في ذلك لا يرجع في الأساس إلى عودة السوريين إلى بلدهم عقب سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، بل إلى أن العديد من اللاجئين السوريين الذين دخلوا ألمانيا في عامي 2015 و2016 أصبحوا الآن مستوفين لمتطلبات التجنس، علما بأن أي شخص يصبح مواطنا ألمانيا لا يُسجل باعتباره أجنبيا، حتى لو كان يحمل جنسية أخرى بجانب الألمانية.

وذكرت وزارة الداخلية الألمانية ردا على استفسار أنه وفقا لبيانات السجل المركزي للأجانب، بلغ عدد السوريين المقيمين في ألمانيا حتى نهاية شهر مارس الماضي 968 ألفا و899 سوريا، من بينهم 10 آلاف و729 سوريا ملزمين بمغادرة البلاد، وحصلهم معظمهم ـ 9649 سوريا ـ على تسامح بالإقامة المؤقتة.

وقبل ذلك بشهر واحد - بالتحديد حتى 28 فبراير الماضي - كان عدد السوريين المقيمين في ألمانيا يبلغ 972 ألفا و470 سوريا، أي أكثر بواقع 3571 سوريا مقارنة بنهاية مارس الماضي.

تجدر الإشارة إلى أنه لم تكن هناك أي عمليات ترحيل إلى سوريا من ألمانيا منذ عام 2012. وفي الحالات التي يُجبر فيها طالبو اللجوء السوريين على مغادرة ألمانيا، يتم نقلهم إلى دولة أوروبية أخرى مسؤولة عن إجراءات لجوئهم بموجب ما يسمى بقواعد دبلن.

وبحسب وزارة الداخلية الألمانية، عاد أكثر من 600 شخص إلى سوريا منذ بداية عام 2024 بدعم مالي من هيئات حكومية ألمانية. ومنذ 13 يناير/كانون الثاني الماضي، يدعم المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين المغادرة الطوعية إلى سوريا.

وبالإضافة إلى ذلك، قامت الحكومة الألمانية الاتحادية في عام 2024 بإعادة تمويل مغادرة 87 شخصا إلى سوريا، بعد أن تلقوا دعما من خلال برامج خاصة بالولايات.

وبحسب وزارة الداخلية الألمانية، تولت الحكومة الاتحادية تغطية التكاليف لـ 77 رحلة مغادرة في الربع الأول من هذا العام. وأشار متحدث باسم الوزارة إلى أنه ليس كل سوري حصل على دعم من الولايات لمغادرة ألمانيا تقدم بطلب لإعادة التمويل الجزئي من الحكومة الاتحادية، كما ليس كل سوري يغادر البلاد يسعى للحصول على دعم من الدولة.

وفي عام 2023 تم تجنيس 75 ألفا و485 سوريا في ألمانيا، مقابل نحو 48 ألف حالة تجنيس في العام السابق. ولم تُتح بعد بيانات لعام 2024 والأشهر الأولى من هذا العام. وينص قانون الجنسية الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ في يونيو 2024، على تقليص فترات الانتظار للحصول على الجنسية.

ومع ذلك، يجب على أي شخص يريد أن يصبح ألمانيا إثبات قدرته على توفير سبل عيشه وإلمامه باللغة الألمانية. ويُحظر على المدانين في جرائم جنائية خطيرة أو أنشطة مخالفة للدستور الحصول على الجنسية الألمانية.

وسيطر تحالف من المتمردين بقيادة جماعة "هيئة تحرير الشام" الإسلامية على العاصمة السورية دمشق في 8 ديسمبر الماضي، وفر الحاكم المخلوع بشار الأسد إلى روسيا.