5 شهداء في قصف ليلي بالمواصي

وكالات:

استشهد خمسة فلسطينيين من أسرة واحدة، بينهم ثلاثة أطفال، إثر قصف إسرائيلي استهدف خيمة للنازحين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن القصف أسفر عن استشهاد أفراد الأسرة، فيما تم تداول صور للأطفال بين الضحايا الخمسة.

في سياق متصل، أفادت قناة الأقصى الفضائية بإصابة عدد من الفلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلاً بالقرب من ساحة الشوا بحي التفاح شرقي مدينة غزة.

وفي الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي في وقت مبكر اليوم الجمعة مدينة نابلس من حاجز الطور شمالاً، حيث تم تنفيذ عمليات دهم وتفتيش. كما أفادت المصادر بأن طائرات الاحتلال شنت غارة جوية على شرق مدينة غزة.

وكانت المناطق الشرقية من غزة، مثل التفاح والشجاعية، قد تعرضت في الأيام الماضية لعمليات قصف مكثفة، أسفرت عن استشهاد عدد من المدنيين في مجازر دامية.

كما أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت حارة أبو سنينة بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية في وقت مبكر اليوم الجمعة.