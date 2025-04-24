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أمريكا: حريق غابات يلتهم آلاف الأفدنة بولاية نبراسكا

11:31 م الخميس 24 أبريل 2025

أمريكا حريق غابات يلتهم آلاف الأفدنة بولاية نبراسك

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(أ ب)

اجتاح حريق غابات منطقة غابات وعرة بولاية نبراسكا، وامتد ليغطي أكثر من 6600 فدان، لكن بحلول اليوم الخميس، تمكن مئات رجال الإطفاء من احتواء نحو 40 % من الحريق.

وقالت جيسيكا بوزيل، نائبة مدير الطوارئ في مقاطعتي براون وروك، إن حريق بلوم كريك بدأ بعد ظهر يوم الإثنين نتيجة عملية حرق متحكم فيها خرجت عن السيطرة.

وأضافت جيسيكا أن الحريق، الذي التهم 6631 فدنا (2683 هكتارا) ينتشر بشكل رئيسي في مناطق وديان شديدة الانحدار ووعرة، إضافة إلى بعض المناطق العشبية أيضا.

وتعد بلدة جونستاون، التي يبلغ عدد سكانها نحو 60 شخصا، هي أقرب بلدة إلى موقع الحريق في منطقة ساندهيلز الواقعة في الجزء الشمالي الأوسط من ولاية نبراسكا.

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