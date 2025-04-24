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حماس: اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني خيبة أمل وطنية عميقة

10:54 م الخميس 24 أبريل 2025

حماس

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وكالات

عبّرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن رفضها الشديد لمخرجات اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني، واصفة إياه بأنه "محطة جديدة من محطات التفرد والإقصاء"، وبأنه يعكس انفصالاً واضحاً عن واقع الشعب الفلسطيني المقاوم والصامد.

وأشارت الحركة إلى أن الاجتماع الذي انعقد في رام الله جاء بمثابة "خيبة أمل وطنية عميقة"، منتقدة انعقاد الاجتماع بعد مرور 18 شهراً على ما وصفته بـ"المجازر"، دون أن يقدم المجلس أي استجابة حقيقية لمطالب المؤسسات الرسمية في التصدي للعدوان الإسرائيلي.

وأوضحت حماس أن جدول أعمال الاجتماع تجاهل مخرجات الحوارات الوطنية، وعلى رأسها اتفاق بكين الذي نص على تشكيل حكومة توافق وطني.

واستنكرت "حماس" بشدة ما صدر عن رئيس السلطة الفلسطينية خلال جلسات المجلس من "شتائم وإساءات فجة" بحق فصائل المقاومة الفلسطينية، واعتبرتها تصريحات مرفوضة.

وختمت الحركة البيان بالتأكيد على أن إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، وتفعيل الإطار القيادي المؤقت، إلى جانب إجراء انتخابات شاملة، تمثل عناوين حقيقية لاستعادة الوحدة الوطنية.

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حماس المجلس المركزي الفلسطيني منظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الفلسطينية
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