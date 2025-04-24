رئيس أركان جيش الاحتلال يهدد بتصعيد عسكري في غزة إذا لم يُفرج عن الأسرى

(د ب أ)

هدد رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير، اليوم الخميس، بشن عملية عسكرية موسعة في غزة إذا لم يتحقق تقدم في تأمين عودة الأسرى الذين تحتجزهم حركة حماس.

وقال زامير، خلال زيارة للقوات الإسرائيلية في مدينة رفح الواقعة جنوبي قطاع غزة، وفقا لبيان عسكري: "إذا لم نشهد تقدما في إعادة الأسرى، فسوف نوسع أنشطتنا لتصبح عملية أكثر كثافة وخطورة حتى نصل إلى نتيجة حاسمة".

وأضاف: "حماس مخطئة في تقدير قدراتنا، ونوايانا، وعزمنا".

وكرر وزير دفاع الاحتلال، يسرائيل كاتس، مؤخرا تهديدات مماثلة، حيث صرح بأنه كلما طالت مدة احتجاز حماس الأسرى، كلما زادت شدة الضربات الإسرائيلية.

وأشار كاتس إلى أن إسرائيل قد تحتل أجزاء من قطاع غزة بشكل دائم.