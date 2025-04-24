مقتل قائد دبابة إسرائيلي برصاص قناص شمال غزة

وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل قائد دبابة تابع لكتيبة 79 خلال اشتباكات في شمال قطاع غزة، وذلك بعد استهدافه بنيران قناص في بلدة بيت حانون، بالقرب من موقع عسكري داخل المنطقة العازلة.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر عسكري قوله، إن عملية القنص وقعت في المنطقة العازلة، على بُعد مئات الأمتار فقط من موقع مقتل قصاص الأثر البدوي يوم السبت الماضي.

وأوضح المصدر أن الجيش يجري تحقيقات لمعرفة ما إذا كانت نفس الخلية التي نفذت عملية السبت هي المسؤولة عن استهداف قائد الدبابة.