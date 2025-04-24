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مسؤولون أمريكيون: طائرة تجريبية تتحطم في قاعدة عسكرية في فرجينيا

10:00 م الخميس 24 أبريل 2025

طائرة تجريبية تتحطم في قاعدة عسكرية في فرجينيا

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(أ ب)

تحطمت طائرة تجريبية في قاعدة عسكرية قرب ساحل فرجينيا، حسبما ذكرت السلطات اليوم الخميس.

وقال الطيار بالقوات الجوية الأمريكية دونيل رامزي في مكالمة هاتفية إن الحادث وقع في قاعدة "لانجلي- يوستيس" المشتركة بمدينة هامبتون ويتم التحقيق فيه. ولم يتمكن من الإدلاء بمعلومات بشأن الإصابات المحتملة.

وقال المجلس الوطني لسلامة النقل في منشور عبر منصة إكس إنه "يحقق في تحطم الطائرة التجريبية إم إكس من طراز (إم إكس إس) قرب هامبتون بولاية فرجينيا".

ووفقا لموقع طائرات إم إكس الإلكتروني فإن طراز (إم إكس إس) هو طراز طائرات ذات مقعد واحد.

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