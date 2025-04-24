متظاهرون في سلوفاكيا ينددون بتشريع مثير للجدل خاص بالمنظمات غير الحكومية

(أ ب)

تجمع متظاهرون في عاصمة سلوفاكيا والعديد من المدن الأخرى، اليوم الخميس، للتنديد بتشريع أقره البرلمان يقولون إنه قد يحد من حرية التعبير ويعوق عمل المنظمات غير الحكومية.

وقال المتظاهرون في ساحة الحرية في براتيسلافا إن هذا التشريع يشبه قانون "العملاء الأجانب" الروسي، الذي تعرض لانتقادات باعتباره قمعيا، قبل أن يتوجهوا إلى القصر الرئاسي لحث الرئيس بيتر بيليجريني على استخدام حق النقض ضده. ورددوا هتافات "لا للقانون الروسي"، و"سلوفاكيا هي أوروبا".

وكان البرلمان قد أقر هذا التشريع في 17 أبريل، وهو تشريع يحظى بدعم رئيس الوزراء الشعبوي روبرت فيكو، الذي طالما هاجم المنظمات غير الحكومية.

ولم يعلق الرئيس بيليجريني، حليف فيكو، على مشروع القانون، برغم تشكيكه مؤخرا في بعض سياسات فيكو. وأمام بيليجريني مهلة حتى 2 مايو للنظر في التشريع.

وينص هذا التشريع، من بين أمور أخرى، على أن تنشر المنظمات غير الحكومية تقارير تتضمن تفاصيل عن قادتها وأي مانحين قدموا لها مساهمات بأكثر من 5000 يورو (5700 دولار) سنويا.

وتقول الحكومة إن هذا الإجراء من شأنه أن يجعل تمويل وعمل المنظمات غير الحكومية أكثر شفافية.