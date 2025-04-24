ترامب: روسيا قدمت تنازلا كبيرا لإنهاء الحرب في أوكرانيا

(أ ب)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إن روسيا قدمت" تنازلا رائعا" لوضع نهاية للحرب في أوكرانيا بالتوقف عن المضي قدما في الاستيلاء على كامل البلاد.

وكان ترامب، قال الخميس، إنه "غير سعيد" بالرئيس فلاديمير بوتين بعد أن شنت روسيا أعنف هجوم لها على كييف منذ أشهر. جاء ذلك بعد تعليقات أدلى بها ترامب في وقت سابق من اليوم، حيث حث فيها بوتين على وقف قصفه.

وأضاف ترامب في المكتب البيضاوي ردًا على سؤال من شبكة CNN حول ما يعنيه بعد نشره عبارة "فلاديمير، توقف!" على موقع "تروث سوشيال": "لم يعجبني ما حدث الليلة الماضية - لم أكن سعيدًا به، ونحن في خضم الحديث عن السلام، وتم إطلاق الصواريخ".

ورفض الرئيس الأمريكي الكشف عما إذا كان يفكر في فرض عقوبات إضافية على روسيا إذا لم تتوقف الهجمات، قائلاً للصحفيين: "أفضل أن أجيب على هذا السؤال في غضون أسبوع. أريد أن أرى إن كان بإمكاننا التوصل إلى اتفاق. لا داعي للإجابة الآن، لكنني لن أكون سعيدًا. دعوني أصف الأمر بهذه الطريقة - ستحدث أمور، ستحدث أمور".

وعندما سُئل عما إذا كانت أوكرانيا قد تضطر إلى التنازل عن بعض الأراضي لروسيا لضمان وقف إطلاق النار، ظل ترامب غامضًا، قائلاً: "يعتمد الأمر على نوع الأراضي". وأشار الرئيس إلى سيطرة روسيا على شبه جزيرة القرم في عهد الرئيس السابق باراك أوباما قائلاً: "سنبذل قصارى جهدنا، لكنهم خسروا الكثير من الأراضي. يقولون: حسنًا، هل يمكنكم استعادتها؟ أعتقد أن هذا سيكون أمرًا صعبًا للغاية".

وفي سياق محاولاتها إنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات، اقترحت الإدارة الأمريكية الاعتراف بالسيطرة الروسية على شبه جزيرة القرم، حسبما قال مسؤولون مطلعون على التفاصيل لشبكة CNN. ومن شأن هذه الخطوة أن تعكس عقدًا من السياسة الأمريكية، وقد تزعزع الإجماع الواسع النطاق الذي ساد بعد الحرب العالمية الثانية على أن الحدود الدولية لا ينبغي أن تتغير بالقوة.

ومع ذلك، أصر ترامب يوم الخميس على أن الولايات المتحدة "تمارس الكثير من الضغوط" على بوتين للتفاوض على اتفاق، وأضاف: "نحن نمارس الكثير من الضغوط على روسيا، وروسيا تعرف ذلك، وبعض الأشخاص المقربين منها يعرفون ذلك، وإلا لما تحدث [بوتين] الآن".