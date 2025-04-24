رئيس الموساد يتوجّه إلى الدوحة لبحث التوصّل إلى اتفاق جديد بشأن الأسرى

وكالات

قال موقع "والا" الإسرائيلي إن رئيس الموساد يتوجه إلى العاصمة القطرية لبحث جهود التوصل إلى اتفاق جديد بشأن "الأسرى" ووقف إطلاق النار في غزة.

كانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قالت إن من يتباكون على ضحايا النازية أصبحوا اليوم سادة الإبادة في العصر الحديث.

وأضافت الحركة في بيان لها أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يتحدث عن الهولوكوست، في حين أن الفلسطينيين يُحرقون أحياء في غزة بما أسمته "محرقة العصر الحديث".

وأكدت الحركة أن غزة اليوم أصبحت "أوشفيتز القرن الـ21"، حيث يختلط الرماد الفلسطيني بالفاعل الصهيوني في ظل صمت عالمي.

واعتبرت الحركة تصريحات نتنياهو تكريسًا لنهج الإبادة الجماعية، وتبريرًا مفضوحًا لجرائم الحرب، مشددة على أن مقاومة المشروع الصهيوني الإبادي تعد واجبًا إنسانيًا وأخلاقيًا على العالم الحر.