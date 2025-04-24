إعلان

رئيس الموساد يتوجّه إلى الدوحة لبحث التوصّل إلى اتفاق جديد بشأن الأسرى

08:46 م الخميس 24 أبريل 2025

رئيس الموساد يتوجّه إلى الدوحة لبحث التوصّل إلى ات

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال موقع "والا" الإسرائيلي إن رئيس الموساد يتوجه إلى العاصمة القطرية لبحث جهود التوصل إلى اتفاق جديد بشأن "الأسرى" ووقف إطلاق النار في غزة.

كانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قالت إن من يتباكون على ضحايا النازية أصبحوا اليوم سادة الإبادة في العصر الحديث.

وأضافت الحركة في بيان لها أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يتحدث عن الهولوكوست، في حين أن الفلسطينيين يُحرقون أحياء في غزة بما أسمته "محرقة العصر الحديث".

وأكدت الحركة أن غزة اليوم أصبحت "أوشفيتز القرن الـ21"، حيث يختلط الرماد الفلسطيني بالفاعل الصهيوني في ظل صمت عالمي.

واعتبرت الحركة تصريحات نتنياهو تكريسًا لنهج الإبادة الجماعية، وتبريرًا مفضوحًا لجرائم الحرب، مشددة على أن مقاومة المشروع الصهيوني الإبادي تعد واجبًا إنسانيًا وأخلاقيًا على العالم الحر.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الموساد حماس الهولوكوست نتنياهو جرائم الحرب تصريحات نتنياهو صفقة غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

وجهت الشكر للرئيس السيسي والوزير.. بلبن تُعلن إعادة فتح كافة فروعه - (تفاصيل)
بعد حدث أمني خطير.. الجيش الإسرائيلي يفرض حظر نشر على ما يجري بغزة
مصرع 7 مصريين في حادث مروع بالأراضي الليبية.. التفاصيل بالصور
تنويه هام بوقف مؤقت لخدمات المحافظ الإلكترونية لهذا السبب