مشاورات سياسية بين مصر وإيطاليا لتعزيز التعاون الثنائ

كتبت- أسماء البتاكوشي:

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، يوم الخميس 24 أبريل، السيد أنطونيو تاياني، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية إيطاليا، حيث عقدت مشاورات سياسية بين الجانبين بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. تم خلال المشاورات بحث العلاقات الثنائية بين مصر وإيطاليا، بالإضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن عبد العاطي أشاد خلال المشاورات بالعلاقات الوثيقة والتاريخية التي تربط البلدين الصديقين، معربًا عن تقديره للدعم الإيطالي لمصر في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وخصوصًا تصويت البرلمان الأوروبي في الأول من أبريل 2025 لدعم الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية إلى مصر بقيمة 4 مليار يورو.

كما نوه بالدور الإيطالي في دعم مصر في المحافل الدولية، بما في ذلك الترشيحات المصرية في المنظمات الدولية.

وأكد وزير الخارجية على الاهتمام الذي توليه مصر لدعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع إيطاليا وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، بما في ذلك من خلال إعادة تفعيل مجلس الأعمال المصري-الإيطالي. استعرض الوزير عبد العاطي في هذا السياق الجهود المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، والحوافز التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى الضمانات التي توفرها لحماية استثماراتهم. كما أشار إلى الإصلاحات الاقتصادية والمالية الواسعة التي اضطلعت بها الحكومة المصرية، واهتمامها بتوطين الصناعة داخل مصر.

وأعرب عن تطلعه لتعزيز التعاون مع الجانب الإيطالي في هذا الشأن، إضافة إلى التعاون في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والغاز الطبيعي، نظرًا لما تمتلكه مصر من إمكانيات سواء على صعيد الموارد الطبيعية أو البنية التحتية، مثمنًا الدور الهام الذي تساهم به الشركات الإيطالية في مجال الغاز الطبيعي.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الخارجية أشاد بالتعاون القائم مع إيطاليا في مجال الهجرة، خاصة في ظل استضافة مصر لأكثر من 9 مليون أجنبي، وما يترتب على ذلك من أعباء اقتصادية تتحملها مصر. وأكد على أهمية تبني مقاربة شاملة لجميع الجوانب التنموية والاجتماعية، والعمل على تعزيز مسارات الهجرة النظامية، وتنفيذ مشروعات وبرامج التدريب المهني، وتصدير العمالة المصرية إلى إيطاليا.

كما تناولت المشاورات المصرية - الإيطالية عددًا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث تبادل الوزيران وجهات النظر بشأن عدد من الملفات الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. استعرض الوزير عبد العاطي الجهود المصرية للعودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وضرورة البدء الفوري في تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، مع التأكيد على أهمية نفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع. كما شدد على موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.

وأطلع وزير الخارجية نظيره الإيطالي على عناصر الخطة العربية الإسلامية للتعافي وإعادة إعمار غزة، والجهود التي تبذلها مصر لاستضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار القطاع بالتعاون مع الأمم المتحدة والحكومة الفلسطينية.

كما دار نقاش متبادل بين الوزيرين حول التطورات في عدد من الملفات الإقليمية، من بينها الوضع في سوريا والسودان وليبيا والصومال والقرن الأفريقي، بالإضافة إلى ملف الأمن المائي المصري.

في نهاية المشاورات، قام الجانبان بالتوقيع على مذكرة تفاهم بشأن "تعزيز فرص العمل اللائق وفرص التنقل للمصريين"، يتم بموجبها إنشاء مركز مصري-إيطالي سيكون بمثابة منصة للتوظيف وتصدير العمالة المصرية إلى إيطاليا. كما تم التوقيع أيضًا على مذكرة تفاهم بشأن "التعاون في مجال التحول في الطاقة".