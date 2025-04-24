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وزير الخارجية يبحث مع مفوضة الاتحاد الأوروبي تعزيز التعاون في مجالات الشراكة الاقتصادية

06:11 م الخميس 24 أبريل 2025

الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة

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وكالات

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اتصالاً هاتفيًا مع السيدة دوبرافكا سويتشا، مفوضة الاتحاد الأوروبي للمتوسط، في إطار تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأعرب عبد العاطي عن حرص مصر على استكمال التعاون مع المفوضة الأوروبية لتنفيذ المحاور الستة للشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الشق الاقتصادي، وتطلعه لصرف الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية بقيمة 4 مليار يورو المقدمة لمصر، مرحبًا باعتماد البرلمان الأوروبي في 1 إبريل 2025 قرار صرف هذه الشريحة.

وأكد الوزير على أهمية تشجيع الاستثمارات الأوروبية في مصر في ضوء الأولوية التي توليها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية.

تطرق عبد العاطي إلى ملف الهجرة، مؤكدًا على ضرورة ربط الهجرة بالتنمية ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، وتعزيز التعاون في مجال الهجرة النظامية.

وشدد الوزير على الأعباء التي تتحملها الحكومة المصرية نتيجة لاستضافة ملايين اللاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء.

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