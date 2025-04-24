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مقتل طالب وإصابة ثلاثة آخرين في هجوم بسكين بمدرسة فرنسية

05:34 م الخميس 24 أبريل 2025

هجوم بسكين بمدرسة فرنسية

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(د ب أ)

لقي طالب حتفه وأصيب ثلاثة آخرون اليوم الخميس، في هجوم بسكين في مدرسة ثانوية خاصة في مدينة نانت غربي فرنسا، حسبما أفادت وسائل إعلام فرنسية نقلا عن مصادر بالشرطة.

وقالت صحيفة "أوست فرانس" إن الشرطة ألقت القبض على مدبر الهجوم الذي وصفته بأنه طالب في المدرسة ذاتها.

ولا يزال الدافع وراء الهجوم غير واضح.

ونشرت صحيفة لو باريزيان أيضا خبر الحادث.

وأكدت وزيرة التعليم إليزابيث بورن وقوع الهجوم وأعربت عن تعاطفها مع الضحايا.

وقالت الصحف الفرنسية إن المهاجم دخل فصلين دراسيين في المدرسة وقام بطعن أربعة طلاب.

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