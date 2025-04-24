فيديو صادم.. بسبب قصف إسرائيلي طفل يطير من منزله لسقف عمارة مجاورة بغزة

وكالات

أظهر مقطع فيديو صادم مشهدًا مروعًا لأطفال تم قذفهم من شقتهم السكنية جراء قصف صاروخي إسرائيلي استهدف بناية في شارع اليرموك بمدينة غزة. المشهد يظهر الأطفال في حالة من الذهول والصدمة، حيث تم دفعهم من داخل شقتهم جراء قوة التفجير، ليقعوا على سطح أحد المنازل المجاورة.

ويوضح الفيديو كيف أن الهجوم الوحشي، الذي استهدف البناية، ألحق أضرارًا بالغة بالمنطقة وأدى إلى تهدم أجزاء كبيرة من المبنى، مما تسبب في فزع وذعر بين السكان.

يحدث دلوقتي مشهد تدمع له الحجارة



استهدفت طائرات اخرائيل برج سكني في شارع اليرموك بغـ ـزة



يا الله أقم الساعة pic.twitter.com/3yYsxQhHrZ — بشرى بسيوني (@BushraBassioun) April 24, 2025

وبالرغم من حجم الدمار الكبير، نجا الأطفال من الحادث بأعجوبة، وسط معاناة العديد من العائلات الأخرى التي تأثرت جراء الهجوم.