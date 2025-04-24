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الصين تنفي مزاعم ترامب بشأن وجود محادثات يومية للتوصل لاتفاق تجاري

04:46 م الخميس 24 أبريل 2025

دونالد ترامب

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بكين - (د ب أ)

نفت الصين مزاعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن وجود اتصالات يومية مباشرة بين الجانبين، في ظل النزاع التجاري المستمر بين البلدين.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، ردا على سؤال صحفي: "على حد علمي، لم يتم إجراء أي مشاورات أو مفاوضات بين الصين والولايات المتحدة بشأن مسألة الرسوم الجمركية، ناهيك عن التوصل إلى اتفاق".

وأضاف المتحدث الصيني أن التقارير التي تشير إلى عكس ذلك، ما هي إلا "أخبار كاذبة".

وأكد أن الولايات المتحدة هي من بدأت حرب الرسوم الجمركية، وأن موقف الصين واضح، وهو أنها "ستقاتل حتى النهاية".

وقال إن باب المفاوضات لا يزال مفتوحا، ولكن يجب أن تتم المحادثات على قدم المساواة، وباحترام، وبما يعود بالنفع على الجانبين.

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ترامب الرئيس الأمريكي بكين
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