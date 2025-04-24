روسيا تنتقد زيلينسكي لـ"عجزه التام" في محادثات السلام

(د ب أ)

اتهمت روسيا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الخميس، بعجزه فيما يتعلق بإنهاء الحرب، بينما أثنت على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن موقفه بشأن ضرورة قبول كييف خسارة شبه جزيرة القرم للتوصل إلى تسوية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا في موسكو إن زيلينسكي أراد فقط إجراء المفاوضات بشروطه.

وتابعت "هذا نهج انفصامي يظهر عجز كييف التام عن التفاوض وعدم مسؤوليتها التي تسعى لمواصلة المذبحة حتى آخر أوكراني بغض النظر عن الضحايا".

وقالت زاخاروفا "رفض زيلينسكي رفضا قاطعا أي تنازل وأعلن أنه لا يعترف قانونيا بضم القرم إلى روسيا (في 2014)".

وفي الوقت نفسه، أشاد الكرملين بترامب على محاضرته التي ألقاها على زيلينسكي بأن أوكرانيا خسرت بالفعل شبه جزيرة القرم المطلة على البحر الأسود، والتي استولت عليها روسيا في عملية عسكرية منذ عقد قبل اندلاع القتال الانفصالي في شرق أوكرانيا.

وبحسب وكالات الأنباء الروسية، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن موقف ترامب يتماشى بالكامل مع موقف موسكو.