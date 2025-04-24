الرئيس اللبناني يدعو إسرائيل إلى إنهاء احتلالها للتلال الـ 5 بأسرع وقت

بيروت - (د ب أ)

شدد الرئيس اللبناني جوزف عون اليوم الخميس على ضرورة أن تنهي إسرائيل احتلالها للتلال الخمس في الجنوب اللبناني بأسرع وقت ممكن.

وقال عون، خلال استقباله اليوم قائد القوات الدولية في الجنوب (اليونيفيل) الجنرال ارولدو لازارو اليوم، إن "الجيش اللبناني يواصل انتشاره في القرى والبلدات الجنوبية التي أخلتها إسرائيل، ويتولى تنظيفها من الألغام وإزالة كل المظاهر المسلحة فيها على رغم اتساع مساحة الأراضي الجنوبية وطبيعتها الأمر الذي يأخذ وقتاً".

وأضاف " إن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للتلال الخمس يجب أن ينتهي في أسرع وقت ممكن لتأمين الاستقرار والأمن على طول الحدود الجنوبية تمهيدا لاستكمال عودة الأهالي الى قراهم."

وأكد عون أن "عملية تطويع العسكريين تنفيذا لقرار مجلس الوزراء مستمرة لتأمين 4500 عسكري سوف يتولون مع القوات الموجودة حاليا، بسط الأمن في الجنوب وتطبيق القرار 1701 بالتعاون مع اليونيفيل التي نقدر الجهود التي تبذلها بالتنسيق مع الجيش".

ولفت إلى أن "أحد أهداف زياراته إلى الخارج هو توفير الدعم للجيش والقوات المسلحة اللبنانية" ، قائلا "نحن نلاقى تجاوبا نظرا للثقة التي توليها الدول الشقيقة والصديقة بالجيش اللبناني وبدوره على كل الأراضي اللبنانية."

وأكد عون أن "الانتخابات البلدية والاختيارية ستحصل في كل الجنوب يوم السبت 24 مايو المقبل وأن التحضيرات جارية لتأمين مشاركة أبناء القرى التي دمرها الإسرائيليون والتي يتعذر عودة الأهالي إليها".

بدوره ، عرض الجنرال لازارو "نتائج المحادثات التي أجراها خلال وجوده قبل أيام في مجلس الأمن لاسيما لجهة طلب الحكومة اللبنانية التمديد لـ " اليونيفيل" لولاية جديدة"، مؤكداً "على المستوى العالي من التنسيق مع الجيش اللبناني المنتشر في الجنوب، والذي يقوم بمهامه على نحو كامل ويلاقي من اليونيفيل كل دعم وتنسيق".

ويستكمل الجيش اللبناني انتشاره في جنوب لبنان تنفيذاً لاتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، ومُدّدت مهلة تنفيذه حتى 18 فبراير/ شباط الماضي.

ولم تلتزم إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار ولا تزال مناطق عدة في جنوب لبنان وشرقه تتعرض لغارات إسرائيلية بشكل شبه يومي، كما لا تزال القوات الإسرائيلية متواجدة في عدد من النقاط في جنوب لبنان، وتقوم بإطلاق النار على المواطنين.