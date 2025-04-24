انفجارات غير مسبوقة وقتلى بجيش الاحتلال.. ماذا يحدث في شمال غزة؟

وكالات

قالت وسائل إعلام عبرية، الخميس، إن حدثا أمنيا صعبا وقع في قطاع غزة مع سماع دوي انفجارات كبيرة ومتتالية.

في غضون ذلك، فرضت الرقابة العسكرية الإسرائيلية حظرا على النشر عن الحادث في غزة.

لكن على الرغم من ذلك، أوضح الإعلام العبري أن الحدث الصعب في غزة يتعلق بلواء المدفعية والفرقة 36 بجيش الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن مروحيات عسكرية تبدأ بنقل مصابين من القطاع عقب التبليغ عن حدث خطير.

القناة 12 العبرية، ذكرت أن معارك ضارية تدور الآن في شمال القطاع، لافتة إلى أن سكان مستوطنات غلاف غزة يتحدثون عن تحركات واسعة لسلاح الجو الإسرائيلي.

وبحسب وسائل الإعلام العبرية، ينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا جويا ومدفعيا واسع النطاق في شمال غزة، مؤكدة أن دوي الانفجارات يسمع بوضوح في منطقة النقب الغربي.

وأشارت تقارير إعلامية، إلى أن قصفا مدفعيا إسرائيليا يستهدف بلدتي بيت حانون وبيت لاهيا شمالي القطاع وسط تحليق لمقاتلات حربية، فضلا عن غارة على منطقة اليرموك وسط مدينة غزة.

وأفاد الإعلام العبرية، بمقتل جندي إسرائيلي على الأقل وإصابة 7 جنود بقصف صاروخي استهدفهم في القطاع، مشيرة إلى أن سكان بلدات غلاف غزة يتحدثون عن انفجارات "غير مسبوقة" في ظل هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي شمالي قطاع غزة.

وذكر الإعلام العبرية، أن الحدث الأمني في شمال قطاع غزة شمل عمليات قنص وإطلاق صاروخ مضاد للدروع على قوة إسرائيلية، موضحة أن سلاح الجو يكثف قصفه على شمال غزة في محاولة لإجلاء الجنود المصابين.

ونوّهت منصات إسرائيلية غير خاضعة للرقابة، إلى أن الحادث الصعب في قطاع غزة وقع في نفس المكان الذي سقط فيه الجندي من وحدة جفعاتي ناصر غالب الأسبوع الماضي.