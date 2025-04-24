إعلام عبري: حديث عن انفجارات غير مسبوقة شمالي غزة

وكالات

قالت وسائل إعلام عبرية، الخميس، إن سكان بلدات غلاف غزة يتحدثون عن انفجارات غير مسبوقة في ظل هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي شمالي قطاع غزة.

وأشارت تقارير إعلامية، إلى أن قصفا مدفعيا إسرائيليا يستهدف بلدتي بيت حانون وبيت لاهيا شمالي قطاع غزة وسط تحليق لمقاتلات حربية، فضلا عن غارة على منطقة اليرموك وسط مدينة غزة.

وأكدت وسائل إعلام عبرية، أن الرقابة العسكرية الإسرائيلية فرضت حظر نشر مشددا على ما يجري في قطاع غزة.

وأشارت وسائل الإعلام العبرية، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ قصفا جويا ومدفعيا واسع النطاق في شمال قطاع غزة، مؤكدة أن دوي الانفجارات يسمع بوضوح في منطقة النقب الغربي.

وذكرت بلدية سديروت، أن حوادث إطلاق النار والانفجارات وهدير الطائرات في الجو سببها استمرار نشاط الجيش في غزة، مشيرة إلى أنه حتى الآن لا توجد تعليمات خاصة نتيجة نشاط الجيش في القطاع.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بوقوع حدث أمني صعب في قطاع غزة وسماع دوي انفجارات كبيرة ومتتالية.

وقالت القناة 12 العبرية، إن معارك ضارية تدور الآن في شمال القطاع، مشيرة إلى أن سكان غلاف غزة يتحدثون عن تحركات واسعة لسلاح الجو الإسرائيلي.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن الحدث الصعب في قطاع غزة يتعلق بلواء المدفعية والفرقة 36 بجيش الاحتلال الإسرائيلي، موضحة أن مروحيات عسكرية تبدأ بنقل مصابين من القطاع عقب التبليغ عن حدث خطير.