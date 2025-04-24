إعلام عبري: حدث أمني صعب في غزة ومروحيات عسكرية تنقل المصابين

وكالات

أفادت وسائل إعلام عبرية، الخميس، بوقوع حدث أمني صعب في قطاع غزة وسماع دوي انفجارات كبيرة ومتتالية.

وقالت القناة 12 العبرية، إن معارك ضارية تدور الآن في شمال القطاع، مشيرة إلى أن سكان غلاف غزة يتحدثون عن تحركات واسعة لسلاح الجو الإسرائيلي.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، ان الحدث الصعب في قطاع غزة يتعلق بلواء المدفعية والفرقة 36 بجيش الاحتلال الإسرائيلي، موضحة أن مروحيات عسكرية تبدأ بنقل مصابين من القطاع عقب التبليغ عن حدث خطير.