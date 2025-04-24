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الأمن التونسي يستأنف حملة تفكيك خيام المهاجرين بصفاقس

02:01 م الخميس 24 أبريل 2025

تونس

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تونس - (د ب أ)

شنت قوات الأمن التونسية حملة جديدة صباح اليوم الخميس لإزالة خيام عشوائية لمهاجرين في غابات الزيتون في معتمدية العامرة التابعة لولاية صفاقس.

وتشارك قوات الأمن والحرس الوطني في عملية تفكيك الخيام وإزالتها باستخدام الجرارات والشاحنات في "هنشير القرقني" الذي يضم حوالي 2500 مهاجر ينحدر أغلبهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء.

وفي نفس الوقت تعمل وحدات من الصحة العمومية والحماية المدنية على تعقيم المنطقة.

وقبل أسابيع قليلة بدأت قوات الأمن حملة تفكيك ثلاثة مخيمات في مناطق أخرى من الجهة تضم حوالي سبعة آلاف مهاجر.

وتقول السلطات التونسية إنها تعمل مع المنظمة الدولية للهجرة لتكثيف عمليات الترحيل الطوعية للمهاجرين العالقين في تونس نحو دولهم الأصلية.

ويتطلع آلاف من المهاجرين الوافدين على تونس إلى عبور البحر الأبيض المتوسط نحو الجزر الإيطالية القريبة بحثا عن فرص حياة أفضل داخل الاتحاد الأوروبي.

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