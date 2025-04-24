أوروبا ترفض ضغوط ترامب للاعتراف بضم القرم: خط أحمر لا يُتجاوز

(وكالات)

كشفت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، نقلًا عن أحد المسؤولين رفض أوروبا القاطع لمحاولات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دفع الغرب نحو الاعتراف بسيادة روسيا على شبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو من أوكرانيا عام 2014.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أوروبيين رفيعي المستوى تأكيدهم أن عواصم الاتحاد الأوروبي أبلغت واشنطن بشكل واضح أن الاعتراف بالقرم كجزء من الأراضي الروسية "أمر غير وارد"، مشيرين إلى أن أوروبا لن تتسامح مع أي تحركات أمريكية منفردة في هذا الاتجاه.

وقال أحد هؤلاء المسؤولين إن الدول الأوروبية تسعى جاهدة لإقناع إدارة ترامب بعدم الإقدام على مثل هذه الخطوة الأحادية، التي من شأنها تقويض وحدة الموقف الغربي بشأن السيادة الأوكرانية.

وشدد دبلوماسيون أوروبيون للصحيفة على أن القرم تمثل "خطًا أحمر" لا يمكن تجاوزه، مؤكدين أن أي تسوية سياسية لا تحترم وحدة الأراضي الأوكرانية أو تتجاوز موقف كييف الرسمي ستكون مرفوضة بشكل قاطع. واعتبروا أن الضغط على أوكرانيا للاعتراف بسيطرة روسيا على شبه الجزيرة لن يحظى بأي دعم داخل الاتحاد الأوروبي.

ويأتي هذا الموقف الأوروبي في وقت كشفت فيه صحيفة واشنطن بوست قبل أيام عن مسودة مقترح أمريكي يُعرض خلال اجتماع كان مرتقبا في لندن، تضمن فكرة الاعتراف بسيادة روسيا على القرم مقابل ضمانات أمنية لأوكرانيا. إلا أن مصادر دبلوماسية أشارت إلى خفض مستوى التمثيل في الاجتماع، في مؤشر على عدم التوصل إلى توافق حول هذه المبادرة المثيرة للجدل.

وهاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قائلاً إن مواقفه المتشددة بشأن القرم "تعوق مفاوضات السلام" مع موسكو، مضيفاً أن الوضع في أوكرانيا "كارثي"، وأن على زيلينسكي التوصل إلى تسوية مع روسيا خلال السنوات الثلاث المقبلة، وإلا فإنه "سيخسر بلاده بالكامل"، حسب قوله.