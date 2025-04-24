بريطانيا ترفع العقوبات عن عدد من المؤسسات الأمنية السورية

(وكالات)

أعلنت بريطانيا، اليوم الخميس، رفع تجميد الأصول عن وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين، إلى جانب عدد من الأجهزة الاستخباراتية، وذلك بعد عادة نظر غربية شاملة في التعامل مع دمشق بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد.

وأفادت وزارة المالية البريطانية، بأن الكيانات التي لم تعد خاضعة لتجميد الأصول تشمل وزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، ومديرية المخابرات العامة، ضمن قائمة تضم 12 جهة أُزيلت من قائمة العقوبات.

ولم توضح الحكومة البريطانية أسباب هذا الإجراء، الذي يأتي بعد أشهر فقط من قرار مماثل في مارس، تم بموجبه رفع التجميد عن أصول البنك المركزي السوري و23 كيانًا آخر، من بينها مصارف وشركات نفطية.

وكانت لندن قد شددت في السابق على أن العقوبات المفروضة على رموز نظام الأسد ستظل قائمة، غير أن التطورات الأخيرة – وعلى رأسها سقوط الأسد في ديسمبر الماضي بعد أكثر من 13 عامًا من الحرب، دفعت العواصم الغربية إلى مراجعة مواقفها السابقة تجاه النظام السوري والمؤسسات المرتبطة به.