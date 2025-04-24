انهيار مبنى على جنود إسرائيليين في جنوب غزة

وكالات

أعلنت القناة 14 العبرية، الخميس، انهيار مبنى على جنود من لواء جفعاتي بجيش الاحتلال الإسرائيلي في رفح جنوبي قطاع غزة، مؤكدة أنه تم إنقاذهم جميعا.

في المقابل، استشهد الصحفي سعيد أمين أبو حسنين وزوجته وابنته، في قصف إسرائيلي استهدف مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة.

ومنذ الساعات الأولى ليوم الخميس، شنت الطائرات والمدفعية الإسرائيلية عشرات الغارات على مناطق متفرقة في القطاع، أسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات.

وبحسب مصادر محلية، فإن "ثلاثة فلسطينيين بينهم طفلان، استُشهدوا وأصيب آخرون بجراح متفاوتة، جراء قصف شنته طائرات الاحتلال الإسرائيلي على منزل في منطقة المعسكر الغربي في خان يونس جنوبي قطاع غزة"، وفقا لروسيا اليوم.

وأضافت المصادر أن "طائرات الاحتلال قصفت منزلا في الشارع الثالث بحي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة، ومنزلا آخر قرب مسجد النور على طريق رفح الغربية في مدينة خان يونس جنوبي القطاع"، بالإضافة إلى استهداف عدة منازل سكنية في منطقة قيزان النجار جنوبي خان يونس