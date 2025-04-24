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إسرائيل: المحكمة العليا تطالب بن غفير بالرد على المطالبات بعزله خلال 6 أيام

11:45 ص الخميس 24 أبريل 2025

إسرائيل

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وكالات

قالت القناة 14 العبرية، الخميس، إن المحكمة العليا الإسرائيلية أمهلت وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير 6 أيام لتقديم رده على الالتماسات التي تطالب بعزله من منصبه.

ورفضت المحكمة العليا قبل نحو عام، الالتماس الأول ضد تعيين بن غفير في منصبه، واكتفت بانتقاد الوزير المتطرف.

وخلال الصيف الماضي، استقبلت المحكمة 4 التماسات جديدة تطالب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإقالة بن غفير من منصبه، مؤكدة أن بن غفير مارس منذ تعيينه نفوذه بشكل صارخ عبر التدخل في أنشطة الشرطة.

وفي إطار ذلك، كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، في سبتمبر الماضي، أن وزارة العدل الإسرائيلية جمعت أدلة تثبت مخالفات بن غفير للقانون.

وفي مارس الماضي، أرسلت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، رسالة إلى نتنياهو تطالبه فيها بمراجعة موقفه بخصوص فترة عمل بن غفير كوزير للأمن القومي.

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إسرائيل إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي
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