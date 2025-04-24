روسيا محذّرة الغرب من إرسال قوات لأوكرانيا: قد يؤدي إلى حرب عالمية

وكالات

حذّر سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرجي شويجيو، من أن إدخال قوات عسكرية أجنبية لأوكرانيا قد يؤدي لصدام بين روسيا وحلف شمال الأطلسي "الناتو" وإلى حرب عالمية.

وأكد شويجو، أن موسكو تحتفظ بالحق في استخدام الأسلحة النووية في حال اعتدى الغرب عليها، مشيرا إلى أن الغرب يحاول إنشاء نظير آسيوي لحلف شمال الأطلسي.

وأوضح شويجو، أن موسكو مستعدة لمناقشة معاهدة جديدة بشأن الاستقرار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، مضيفا "الولايات المتحدة تفهمت موقفنا بشأن شروط وقف إطلاق النار في أوكرانيا".

وأبدى سكرتير مجلس الأمن الروسي، استعداد موسكو لهدنة ولمفاوضات سلام فقط إذا أُخذت مصالحها والحقائق الميدانية في الاعتبار.





