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خلافات داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن حرب غزة والمساعدات الإنسانية (فيديو)

11:43 ص الخميس 24 أبريل 2025

بنيامين نتنياهو

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بي بي سي

تشهد الحكومة الإسرائيلية أجواء متوترة في المجلس الوزاري المصغر، حيث تتصاعد الخلافات حول مستقبل العملية العسكرية في غزة.

وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، يضغط من أجل احتلال كامل للقطاع، بينما يرى رئيس الوزراء نتنياهو ضرورة فتح المجال للمفاوضات من أجل الإفراج عن الرهائن.

الجلسة شهدت تلاسنًا حادًا بين المسؤولين، وخاصة بشأن دور الجيش في توزيع المساعدات الإنسانية، ما أثار تهديدات بالاستقالة من سموتريتش.

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نتنياهو بتسلئيل سموتريتش أخبار BBC
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