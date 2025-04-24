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الداخلية السورية: القبض على متورط بارتكاب جرائم بحق المدنيين

11:33 ص الخميس 24 أبريل 2025

سوريا

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دمشق- (د ب أ)

أعلنت وزارة الداخلية السورية اليوم الخميس القبض على متورط بارتكاب جرائم بحق المدنيين.

وقالت الوزارة، في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك اليوم: "ألقت مديرية أمن اللاذقية، بكمينٍ محكم، القبض على المجرم عروة سليمان، المتورط في جرائم بحق المدنيين".

وأضافت أن سليمان "شارك مع مجموعته في الحملة العسكرية على الشمال المحرر عام 2019، وارتكب جرائم قتل بحق المدنيين كما شارك في الهجوم على نقاط الجيش والأمن في مارس الماضي".

وأشارت إلى أنه أُحيل إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات بحقه.

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سوريا دمشق وزارة الداخلية السورية
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