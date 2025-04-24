جيش الاحتلال يزعم استهداف مركز قيادة لحماس في جباليا

(وكالات)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، استهداف مجمع قيادة في منطقة جباليا شمالي القطاع، زاعمًا أنه تابع لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".

ووفقاً لبيان صدر عن المتحدث باسم جيش الاحتلال للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، فإن الهجوم الجوي استهدف "مجمع قيادة وسيطرة"، زعم أنه كان يستخدم في "تنفيذ هجمات ضد المدنيين الإسرائيليين وقوات الجيش"، على حد تعبيره.

#عاجل 🔻أغار جيش الدفاع والشاباك قبل قليل على مجموعة من الارهابيين تواجدوا داخل مجمع قيادة وسيطرة تابع لحماس والجهاد الإسلامي الأرهابيتيْن في منطقة جباليا.



⭕️لقد استخدم الارهابيون مجمع القيادة والسيطرة للدفع باعتداءات إرهابية ضد مواطني دولة إسرائيل وقوات جيش الدفاع.



⭕️قبل… pic.twitter.com/IcWTcJINQ5 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 24, 2025

وادعى البيان أن العملية نُفذت بعد سلسلة مما زعم أنها "إجراءات احترازية" لتفادي إصابة المدنيين، من بينها استخدام ذخيرة دقيقة وتكثيف عمليات الاستطلاع الجوي وجمع معلومات استخباراتية مسبقة.

وفي محاولة لتبرير استمرار الغارات على المناطق السكنية، اتهم جيش الاحتلال المقاومة الفلسطينية باستخدام المنشآت المدنية والمدنيين كـ"دروع بشرية".