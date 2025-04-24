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جيش الاحتلال يزعم استهداف مركز قيادة لحماس في جباليا

11:31 ص الخميس 24 أبريل 2025

جيش الإحتلال الإسرائيلي أرشيفية

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(وكالات)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، استهداف مجمع قيادة في منطقة جباليا شمالي القطاع، زاعمًا أنه تابع لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".

ووفقاً لبيان صدر عن المتحدث باسم جيش الاحتلال للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، فإن الهجوم الجوي استهدف "مجمع قيادة وسيطرة"، زعم أنه كان يستخدم في "تنفيذ هجمات ضد المدنيين الإسرائيليين وقوات الجيش"، على حد تعبيره.

وادعى البيان أن العملية نُفذت بعد سلسلة مما زعم أنها "إجراءات احترازية" لتفادي إصابة المدنيين، من بينها استخدام ذخيرة دقيقة وتكثيف عمليات الاستطلاع الجوي وجمع معلومات استخباراتية مسبقة.

وفي محاولة لتبرير استمرار الغارات على المناطق السكنية، اتهم جيش الاحتلال المقاومة الفلسطينية باستخدام المنشآت المدنية والمدنيين كـ"دروع بشرية".

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جيش الاحتلال الإسرائيلي حماس جباليا
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