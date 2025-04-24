الصين: لم نجر مفاوضات بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة

وكالات

قالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن وزارة الخارجية الصينية، الخميس، إن بكين لم تجر محادثات أو مفاوضات بشأن الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة.

وأوضحت الخارجية الصينية، أن ما وصفته بـ"تسونامي" الرسوم الجمركية الأمريكية يخل بقواعد منظمة التجارة العالمية ويلحق الضرر بكل الدول.

وأكد محافظ البنك المركزي الصيني، أنه لا يوجد فائزون في الحروب التجارية والجمركية والرسوم الأحادية ليست بمصلحة أحد.

وشدد الرئيس الصيني شي جين بينج، على أن بلاده لا تثير المشاكل ولكنها لا تخاف منها ومستعدة للعمل مع دول العالم للرد على التحديات.

وأشارت وزارة التجارة الصينية، إلى أن أي مفاوضات تتعلق بالرسوم الجمركية يجب أن تتم على أساس الاحترام المتبادل والمساواة.