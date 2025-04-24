صافرات الإنذار تدوي بأنحاء إسرائيل في ذكرى الهولوكوست

تل أبيب- (د ب أ)

أحيت إسرائيل، اليوم الخميس، ذكرى محرقة اليهود النازية (الهولوكست) التي قتل فيها ملايين اليهود، بإطلاق صافرات الإنذار اليوم الخميس.

وعند العاشرة صباحا (0700 بتوقيت جرينتش)، توقفت صور الحياة العامة لمدة دقيقتين، حيث أوقف السائقون سياراتهم والناس أنشطتهم للوقوف حدادا على من قتلوا.

ثم بدأت المراسم المركزية عند النصب التذكاري ياد فاشيم في القدس. وتحل ذكرى الهولوكوست العام الجاري فيما تستمر الهجمات الإسرائيلية على غزة.

ومنذ تجدد الحرب في غزة عقب هجوم السابع من أكتوبر 2023، قتل عشرات الآلاف من الأشخاص في القطاع.

ومازال هناك 24 رهينة إسرائيلية وجثامين 35 آخرين، لدى حركة حماس.

وعقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مقارنة بين حماس والنازيين خلال الكلمة التي ألقاها عند ياد فاشيم مساء أمس الأربعاء. وقال إن كلاهما سعى لتدمير الشعب اليهودي. وأشار إلى القتال ضد حماس سوف يستمر حتى إعادة كل الأسرى وتفكيك حماس.

وقال مجددا إن إسرائيل لن تسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية.

وقتل حوالي ستة ملايين يهودي خلال حكم النازي في ألمانيا (1933-1945) ويعيش حوالي 120 ألف ناجي من الهولوكوست في إسرائيل اليوم، أقل من العام الماضي بنحو 13 ألف شخص.