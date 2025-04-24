إعلام عبري: منتصف ليل اليوم هو الموعد النهائي ليقدم نتنياهو إفادته بشأن رئيس الشاباك

وكالات

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الخميس، إن منتصف ليل اليوم هو الموعد النهائي لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتقديم إفادته للمحكمة ردا على ادعاء رئيس الشاباك رونين بار.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه إذا قدم نتنياهو إفادته سيتعين على قضاة المحكمة اتخاذ قرار بشأن كتابة الحكم النهائي في القضية، لافتة إلى أن القضاة قد يحددون جلسة لمناقشة إفادات بار ونتنياهو أو يحاولون التوصل إلى حل وسط.

وأوضحت أنه إذا لم يقدم نتنياهو إفادته فهو بذلك يمهد الطريق لقضاة المحكمة لقبول ادعاءات رئيس الشاباك.

وذكرت القناة 13 العبرية، أن من المتوقع أن يطلب نتنياهو تمديدا لتقديم إفادته على ادعاءات رئيس الشاباك حتى الأحد.

ورد ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين الماضي، على الاتهامات التي وجهها رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار، لنتنياهو بأنه مارس ضغوطًا عليه لاستخدام صلاحيات الجهاز الأمنية في قمع الاحتجاجات المناهضة لحكومته.

وقال مكتب نتنياهو، إن "بيان الدفاع المقدم من قِبل رئيس الشاباك إلى المحكمة مليء بالكذب ويثبت فشله".

وفي المذكرة التي قدمها رئيس الشاباك للمحكمة العليا، أوضح بار، أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مارس ضغوطًا عليه لاستخدام صلاحيات الجهاز الأمنية في قمع الاحتجاجات المناهضة لحكومته، بل وطالبه صراحة بتقديم الطاعة للحكومة على حساب سلطة المحكمة العليا، في سابقة وصفها بـ"الخطيرة" على توازن السلطات ودولة القانون.

ورغم إقالة بنيامين نتنياهو لبار، فإن المحكمة العليا الإسرائيلية قضت ببطلان القرار، مصرحة ببقاء بار في منصبه كرئيس لجهاز الشاباك، ومع ذلك فإن رونين بار أكد عزمه تقديم استقالته من منصبه.